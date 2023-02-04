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Нафта за тиждень подешевшала ще на 8%, марка Brent впала нижче за 80 доларів

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США, Субота 04 лютого 2023 09:53
Нафта за тиждень подешевшала ще на 8%, марка Brent впала нижче за 80 доларів Фото: Нафта Brent впала нижче за 80 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 3 лютого, впали до тритижневого мінімуму на нестабільній сесії після того, як сильні дані щодо зайнятості в США викликали побоювання щодо підвищення процентних ставок. Інвестори також очікували на подробиці майбутнього ембарго ЄС на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,7%, до 79,94 доларів за барель після зростання до сесійного максимуму 84,20 долара. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 3,3%, до 73,39 доларів після підвищення до $78,00. На цьому тижні Brent впала на 7,8%, а WTI впала на 7,9%.

Зростання кількості робочих місць у США різко прискорилося у січні на тлі незмінно стійкого ринку праці, але подальше уповільнення зростання заробітної плати має дати ФРС деяку втіху у боротьбі з інфляцією.

"Ринок не може вирішити, чи слід йому нервувати через рецесію, чи більше побоюватися агресивної поведінки Федеральної резервної системи з процентними ставками", - сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group.

Центральний банк США 1 лютого повернувся до м'якшого підвищення ставок, ніж минулого року, але представники ФРС прогнозують, що буде потрібно підвищення вартості запозичень.

Підвищення відсоткових ставок у 2023 році, ймовірно, чинитиме тиск на економіку США та Європи, посиливши побоювання з приводу економічного спаду, який, швидше за все, вплине на світовий попит на сиру нафту, вважають аналітики Phillip Nova.

Країни Європейського Союзу погодилися встановити граничні ціни на російські нафтопродукти , щоб обмежити кошти Москви на її вторгнення в Україну.

Дипломати ЄС заявили, що граничні ціни становлять 100 доларів за барель для продуктів, які торгуються з премією порівняно з сирою нафтою, переважно дизельного палива, і 45 доларів за барель для продуктів, що торгуються зі знижкою, таких як мазут.

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