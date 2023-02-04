Нефть за неделю подешевела еще на 8%, марка Brent упала ниже 80 долларов

Цены на нефть в пятницу, 3 февраля, упали до трехнедельного минимума на нестабильной сессии после того, как сильные данные по занятости в США вызвали опасения по поводу повышения процентных ставок. Инвесторы также ожидали подробностей предстоящего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,7%, до 79,94 долларов за баррель после роста до сессионного максимума в 84,20 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 3,3%, до 73,39 долларов после повышения до 78,00 долларов. На этой неделе Brent упала на 7,8%, а WTI упала на 7,9%.

Рост числа рабочих мест в США резко ускорился в январе на фоне неизменно устойчивого рынка труда, но дальнейшее замедление роста заработной платы должно дать ФРС некоторое утешение в борьбе с инфляцией.

"Рынок не может решить, следует ли ему нервничать из-за рецессии или больше опасаться агрессивного поведения Федеральной резервной системы с процентными ставками", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Центральный банк США 1 февраля вернулся к более мягкому повышению ставок, чем в прошлом году, но представители ФРС прогнозируют, что потребуется повышение стоимости заимствований.

Повышение процентных ставок в 2023 году, вероятно, окажет давление на экономику США и Европы, усилив опасения по поводу экономического спада, который, скорее всего, повлияет на мировой спрос на сырую нефть, считают аналитики Phillip Nova.