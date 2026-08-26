Нафта стрімко дешевшає: ринок чекає на рішення щодо Ормузу

Згідно з останніми даними, Brent просіла в ціні до 86,28 доларів за барель.

А американська WTI подешевшала до 80,29 доларів.

Що важливо розуміти, під час торгів ціни на обидва сорти опускалися до найнижчого рівня за останні майже два тижні.

Напередодні Brent і WTI також впали більш ніж на 3%.

Ба більше, від початку тижня Brent подешевшала приблизно на 9%, а WTI - на 8%.

Одним із головних факторів, який вплинув на зниження цін, стали надії на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Так, стало відомо, що Іран та Оман обговорили створення тимчасового навігаційного коридору та спільне розмінування протоки.

До початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого газу.

Однак повноцінного руху протокою поки немає. За даними Kpler, у вівторок через неї пройшли лише п'ять вантажних суден, тоді як у середньому за попередні десять днів їх було близько 15.

Аналітик Fujitomi Securities Міцу Ру Мураїші зазначив, що очікування прогресу в переговорах підштовхнули трейдерів до продажу нафти. Водночас невизначеність навколо ситуації змушує частину учасників ринку купувати нафту після падіння цін, що не дає їм знижуватися ще сильніше.