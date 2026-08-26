Нефть стремительно дешевеет: рынок ждет решения по Ормузу

Согласно последним данным, Brent просела в цене до 86,28 долларов за баррель.

А американская WTI подешевела до 80,29 долларов.

Что важно понимать, во время торгов цены на оба сорта опускались до самого низкого уровня за последние почти две недели.

Днем ранее Brent и WTI также упали более чем на 3%.

Более того, с начала недели Brent подешевела примерно на 9%, а WTI - на 8%.

Одним из главных факторов, повлиявших на снижение цен, стали надежды на возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Так стало известно, что Иран и Оман обсудили создание временного навигационного коридора и совместное разминирование пролива.

До начала войны США и Израиля против Ирана в феврале через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Однако полноценного движения проливом пока нет. По данным Kpler, во вторник через него прошли только пять грузовых судов, в то время как в среднем за предыдущие десять дней их было около 15.

Аналитик Fujitomi Securities Мицу Ру Мураиши отметил, что ожидания прогресса в переговорах подтолкнули трейдеров к продаже нефти. В то же время, неопределенность вокруг ситуации заставляет часть участников рынка покупать нефть после падения цен, что не дает им снижаться еще сильнее.