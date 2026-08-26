Нефть стремительно дешевеет: рынок ждет решения по Ормузу

Мировые цены на нефть за последние сутки снизились примерно на 3%. Такая тенденция наблюдается уже несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно последним данным, Brent просела в цене до 86,28 долларов за баррель.
А американская WTI подешевела до 80,29 долларов.
Что важно понимать, во время торгов цены на оба сорта опускались до самого низкого уровня за последние почти две недели.
Днем ранее Brent и WTI также упали более чем на 3%.
Более того, с начала недели Brent подешевела примерно на 9%, а WTI - на 8%.
Одним из главных факторов, повлиявших на снижение цен, стали надежды на возобновление судоходства через Ормузский пролив.
Так стало известно, что Иран и Оман обсудили создание временного навигационного коридора и совместное разминирование пролива.
До начала войны США и Израиля против Ирана в феврале через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.
Однако полноценного движения проливом пока нет. По данным Kpler, во вторник через него прошли только пять грузовых судов, в то время как в среднем за предыдущие десять дней их было около 15.
Аналитик Fujitomi Securities Мицу Ру Мураиши отметил, что ожидания прогресса в переговорах подтолкнули трейдеров к продаже нефти. В то же время, неопределенность вокруг ситуации заставляет часть участников рынка покупать нефть после падения цен, что не дает им снижаться еще сильнее.
Напомним, сейчас Китай наращивает закупки российской нефти, создавая проблемы для Индии.
Также стало известно, что РФ перенаправляет экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский Новороссийск.