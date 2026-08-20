Китай нарощує закупівлі російської нафти, створюючи проблеми для Індії, - Reuters

Китай стрімко збільшує закупівлі російської нафти для заміни поставок із Близького Сходу. Це спричиняє брак сировини в Індії та створює ризик гострого дефіциту пального в усій Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оцінками аналітиків Kpler, імпорт російської нафти морським шляхом до Китаю у серпні становитиме 1,25 млн барелів на добу. Хоча це трохи менше за липневий показник у 1,423 млн барелів, обидва місяці стали найвищими за обсягами з квітня цього року.

Китай суттєво змінив структуру закупівель - зокрема, раніше Пекін імпортував нафту переважно зі східних портів РФ (сорт ESPO). Водночас у серпні частка відвантажень з європейських терміналів (сорт Urals) зросла до 31%.

Скорочення імпорту в Індію

Перенаправлення сировини з європейських портів РФ до Китаю вдарило по Індії, яка є основним покупцем саме цього напрямку.

Загальний обсяг імпорту російських енергоносіїв до Індії у серпні впав до 1,87 млн барелів на добу. Для порівняння, у липні цей показник становив 2,79 млн, а в червні - 2,73 млн барелів на добу.

Індія вже відчуває труднощі з пошуком заміни російському паливу, яке тепер купує Китай. Оскільки вона є найбільшим експортером бензину та дизельного пального в регіоні, брак сирої нафти для індійських НПЗ проявиться вже у вересні.

Якщо дефіцит сировини призведе до скорочення експорту очищених нафтопродуктів, в Азії може розпочатися гостра паливна криза.