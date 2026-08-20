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Китай нарощує закупівлі російської нафти, створюючи проблеми для Індії, - Reuters

12:40 20.08.2026 Чт
2 хв
Азія опинилася за крок до масштабної кризи
aimg Валерій Ульяненко
Китай нарощує закупівлі російської нафти, створюючи проблеми для Індії, - Reuters Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
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Китай стрімко збільшує закупівлі російської нафти для заміни поставок із Близького Сходу. Це спричиняє брак сировини в Індії та створює ризик гострого дефіциту пального в усій Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками аналітиків Kpler, імпорт російської нафти морським шляхом до Китаю у серпні становитиме 1,25 млн барелів на добу. Хоча це трохи менше за липневий показник у 1,423 млн барелів, обидва місяці стали найвищими за обсягами з квітня цього року.

Китай суттєво змінив структуру закупівель - зокрема, раніше Пекін імпортував нафту переважно зі східних портів РФ (сорт ESPO). Водночас у серпні частка відвантажень з європейських терміналів (сорт Urals) зросла до 31%.

Скорочення імпорту в Індію

Перенаправлення сировини з європейських портів РФ до Китаю вдарило по Індії, яка є основним покупцем саме цього напрямку.

Загальний обсяг імпорту російських енергоносіїв до Індії у серпні впав до 1,87 млн барелів на добу. Для порівняння, у липні цей показник становив 2,79 млн, а в червні - 2,73 млн барелів на добу.

Індія вже відчуває труднощі з пошуком заміни російському паливу, яке тепер купує Китай. Оскільки вона є найбільшим експортером бензину та дизельного пального в регіоні, брак сирої нафти для індійських НПЗ проявиться вже у вересні.

Якщо дефіцит сировини призведе до скорочення експорту очищених нафтопродуктів, в Азії може розпочатися гостра паливна криза.

Нагадаємо, РФ перенаправляє експорт казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до чорноморського Новоросійська. Таким чином Кремль намагається вивільнити експортні потужності на тлі загрози нових атак у Чорному морі.

Зазначимо, за останні кілька місяців удари безпілотників вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ. Через це приблизно третина росіян вже відчула дефіцит пального.

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