Нафта подорожчала на тлі побоювань загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли 29 липня, відігравши падіння минулого тижня, на тлі побоювань розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару Голанським висотам Ізраїлі, відповідальність за який Ізраїль та США поклали на ліванське збройне угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% - до 81,53 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 34 центи, або на 0,4%, до 77,50 доларів за барель.

Минулого тижня нафта марки Brent втратила 1,8%, а нафта марки WTI впала на 3,7% через зниження попиту в Китаї та надії на угоду про припинення вогню в секторі Газа.

У неділю кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху ухвалити рішення про "спосіб і терміни" відповіді на суботній ракетний удар по Голанських висотах, внаслідок якого загинули 12 підлітків.

"Хезболла", що підтримується Іраном, заперечує відповідальність за атаку, найбільш смертоносну в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з того часу, як напад палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня спровокував війну в секторі Газа. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости у ширший регіональний конфлікт.

Ізраїль пообіцяв помститися "Хезболлі" в Лівані, і в неділю ізраїльські літаки завдали ударів по цілям на півдні Лівану.

"Побоювання з приводу ескалації напруженості на Близькому Сході спровокували нові покупки, однак зростання було обмежене побоюваннями, що зберігаються, з приводу ослаблення попиту в Китаї", - сказав аналітик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

Низький попит у Китаї

Що стосується попиту, то опубліковані раніше цього місяця дані, що показують, що загальний імпорт мазуту в Китай скоротився на 11% у першій половині 2024 року, викликали стурбованість щодо ширших перспектив попиту в цьому азіатському гіганті, найбільшому у світі імпортері сирої нафти.

"Побоювання з приводу попиту залишаються ключовим фактором, який чинить тиск на ціни на сиру нафту. Економічне зростання в Китаї сповільнилося у другому кварталі, а внутрішній споживчий попит був млявим", - заявила незалежний аналітик ринку Тіна Тен.

Вона додала, що рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки та індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю є наступними ключовими подіями для ринків, які намагаються оцінити траєкторію ринку нафти.

Ринки також уважно стежать за виробником нафти Венесуелою після того, як виборчий орган країни заявив, що президент Ніколас Мадуро переміг, набравши 51% голосів , незважаючи на численні екзит-поли, які вказують на перемогу опозиції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США серйозно стурбовані тим, що результати не відбивають голосу народу. Раніше США заявляли, що "калібруватимуть" свою політику санкцій щодо Венесуели залежно від того, як розвиватимуться важливі вибори в країні ОПЕК.