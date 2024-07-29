Нефть подорожала на фоне опасений обострения конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли 29 июля, отыграв падение прошлой недели, на фоне опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке после ракетного удара Голанским высотам Израиле, ответственность за который Израиль и США возложили на ливанскую вооруженную группировку "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 81,53 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 34 цента, или на 0,4%, до 77,50 долларов за баррель.

На прошлой неделе нефть марки Brent потеряла 1,8%, а нефть марки WTI упала на 3,7% из-за снижения спроса в Китае и надежд на соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

В воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на субботний ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 подростков.

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" отрицает ответственность за атаку, самую смертоносную в Израиле или на аннексированной Израилем территории с тех пор, как нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября спровоцировало войну в секторе Газа. Этот конфликт распространился на несколько фронтов и рискует перерасти в более широкий региональный конфликт.

Израиль пообещал отомстить "Хезболле" в Ливане, и в воскресенье израильские самолеты нанесли удары по целям на юге Ливана.

"Опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке спровоцировали новые покупки, однако рост был ограничен сохраняющимися опасениями по поводу ослабления спроса в Китае", - сказал аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

Низкий спрос в Китае

Что касается спроса, то опубликованные ранее в этом месяце данные, показывающие, что общий импорт мазута в Китай сократился на 11% в первой половине 2024 года, вызвали обеспокоенность относительно более широких перспектив спроса в этом азиатском гиганте, крупнейшем в мире импортере сырой нефти.

"Опасения по поводу спроса остаются ключевым фактором, оказывающим давление на цены на сырую нефть. Экономический рост в Китае замедлился во втором квартале, а внутренний потребительский спрос был вялым", - заявила независимый аналитик рынка Тина Тэн.

Она добавила, что решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке и индекс деловой активности в производственном секторе Китая являются следующими ключевыми событиями для рынков, которые пытаются оценить траекторию рынка нефти.

Рынки также внимательно следят за производителем нефти Венесуэлой после того, как избирательный орган страны заявил, что президент Николас Мадуро победил, набрав 51% голосов, несмотря на многочисленные экзит-полы, указывающие на победу оппозиции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США серьезно обеспокоены тем, что результаты не отражают голоса народа. Ранее США заявляли, что будут "калибровать" свою политику санкций в отношении Венесуэлы в зависимости от того, как будут развиваться важные выборы в стране ОПЕК.