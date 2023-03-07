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Нафта подорожчала на початку тижня: що впливає на світові ціни

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Токіо, Вівторок 07 березня 2023 08:29
Нафта подорожчала на початку тижня: що впливає на світові ціни Фото: ціни на нафту зросли 7 березня через скорочення поставок із Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у вівторок, 7 березня, зросли після того, як лідери галузі висловили стурбованість щодо обмежених вільних потужностей на ринку та невизначеності щодо постачання з Росії, тоді як попит з боку найбільшого імпортера сирої нафти Китаю відновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,28% до 86,42 доларів за барель після зростання на 0,4% у понеділок. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 0,29% до 80,69 доларів за барель після зростання на 1% на попередній сесії.

Ціни на нафту Brent зростають шосту сесію поспіль, що є найтривалішим періодом зростання з травня 2022 року, чому сприяють надії на відновлення попиту в Китаї та нарощування нових переробних потужностей в Азії та на Близькому Сході для переробки більшої кількості нафти.

"Побоювання щодо пропозиції, які сприяли зростанню цін на нафту, ймовірно, пов'язані з коментарем генерального директора Chevron про те, що на нафтових ринках "не так багато можливостей для коливання", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар. , "ключовим невідомим на 2023 рік буде порушення експорту нафти та нафтопродуктів із Росії".

Виконавчий директор Chevron Майк Вірт сказав, що судам, які перевозять російську нафту і нафтопродукти, тепер доводиться долати великі відстані, щоб дістатися до непідсанкціонованих ринків, в той час як запаси нафти та коливання постачання обмежені, що робить світовий ринок вразливим для будь-яких несподіваних перебоїв з постачанням. .

Протягом решти березня цінові очікування аналітиків за нафтовими стандартами залишаються оптимістичними.

"Нафтовий ринок наближався до нижньої частини свого недавнього торговельного діапазону, і здається, що занадто багато ризиків зростання повинні допомогти цінам залишатися вище за рівень 80 доларів на даний момент", - сказав Едвард Мойя з OANDA.

Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі після того, як набули чинності західні обмеження на сиру нафту та нафтопродукти, а експорт газу до Європи скоротився.

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