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Нефть подорожала в начале недели: что влияет на мировые цены

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Токио, Вторник 07 марта 2023 08:29
Нефть подорожала в начале недели: что влияет на мировые цены Фото: цены на нефть выросли 7 марта из-за сокращения поставок из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть во вторник, 7 марта, выросли после того, как лидеры отрасли выразили обеспокоенность по поводу ограниченных свободных мощностей на рынке и неопределенности в отношении поставок из России, в то время как спрос со стороны крупнейшего импортера сырой нефти Китая восстанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,28% до 86,42 долларов за баррель к после роста на 0,4% в понедельник. Американская нефть West Texas Intermediate подорожал на 0,29% до 80,69 долларов за баррель после роста на 1% на предыдущей сессии.

Цены на нефть Brent растут шестую сессию подряд, что является самым продолжительным периодом роста с мая 2022 года, чему способствуют надежды на восстановление спроса в Китае и наращивание новых перерабатывающих мощностей в Азии и на Ближнем Востоке для переработки большего количества нефти.

"Опасения по поводу предложения, которые способствовали росту цен на нефть, вероятно, связаны с комментарием генерального директора Chevron о том, что на нефтяных рынках "не так много возможностей для колебания", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. По его словам, "ключевым неизвестным на 2023 год будет нарушение экспорта нефти и нефтепродуктов из России".

Исполнительный директор Chevron Майк Вирт сказал, что судам, перевозящим российскую нефть и нефтепродукты, теперь приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до неподсанкционных рынков, в то время как запасы нефти и колебания поставок ограничены, что делает мировой рынок уязвимым для любых неожиданных перебоев с поставками.

В течение оставшейся части марта ценовые ожидания аналитиков по нефтяным эталонам остаются оптимистичными.

"Нефтяной рынок приближался к нижней части своего недавнего торгового диапазона, и кажется, что слишком много рисков роста должны помочь ценам оставаться выше уровня 80 долларов на данный момент", - сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Напомним, доходы бюджета России от нефти и газа в феврале 2023 года упали почти вдвое после того, как вступили в силу западные ограничения на сырую нефть и нефтепродукты, а экспорт газа в Европу сократился.

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