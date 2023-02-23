Нафта подорожчала після різкого падіння: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту зросли у четвер, 23 лютого, після того, як напередодні нафта марки Brent продемонструвала найбільші одноденні втрати за сім тижнів через те, що Федеральна резервна система США посилила побоювання щодо економіки, запропонувавши подальше підвищення ставок у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% - до 80,97 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,4% до 74,27 доларів за барель.

Обидва зразки втратили більше 2 доларів у попередній торговий день на очікуваннях більш агресивного підвищення процентних ставок.

Протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США показали, що більшість чиновників ФРС погодилися з тим, що ризики високої інфляції залишаються ключовим фактором, який визначає грошово-кредитну політику, і виправдовують подальше підвищення ставок доти, доки вони не будуть взяті під контроль.

За словами аналітиків Haitong Futures, інвестори переглядають енергетичний ринок, зважуючи перспективи пожвавлення попиту в Китаї та помірного споживання у США та інших країнах із розвиненою економікою.

Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши оголошене скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу, намагаючись підняти ціни. Скорочення на 25% означатиме 625 тисяч барелів на добу.

Індекс долара знизився на 0,1% до 104,39 у четвер, що зробило нафту трохи дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Але зростання нафтових цін був обмежений ознаками подальшого нарощування запасів сирої нафти. Запаси сирої нафти та палива в США зросли минулого тижня на 9,9 млн барелів, за даними Американського інституту нафти.

Запаси нафти США зростали щотижня з середини грудня, викликаючи занепокоєння інвесторів щодо попиту.