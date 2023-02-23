Нефть подорожала после резкого падения: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть выросли в четверг, 23 февраля, после того, как накануне нефть марки Brent продемонстрировала крупнейшие однодневные потери за семь недель из-за того, что Федеральная резервная система США усилила опасения по поводу экономики, предложив дальнейшее повышение ставок в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 80,97 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,4%, до 74,27 долларов за баррель.

Оба эталона потеряли более 2 долларов в предыдущий торговый день на ожиданиях более агрессивного повышения процентных ставок.

Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что большинство чиновников ФРС согласились с тем, что риски высокой инфляции остаются ключевым фактором, определяющим денежно-кредитную политику, и оправдывают дальнейшее повышение ставок до тех пор, пока они не будут взяты под контроль.

По словам аналитиков Haitong Futures, инвесторы пересматривают энергетический рынок, взвешивая перспективы оживления спроса в Китае и умеренного потребления в США и других странах с развитой экономикой.

Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, превысив объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, в попытке поднять цены. Сокращение на 25% будет означать 625 тысяч баррелей в сутки.

Индекс доллара снизился на 0,1% до 104,39 в четверг, что сделало нефть немного дешевле для тех, кто держит другие валюты.

Но рост цен на нефть был ограничен признаками дальнейшего наращивания запасов сырой нефти. Запасы сырой нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе на 9,9 млн баррелей, по данным Американского института нефти.

Запасы нефти в США росли каждую неделю с середины декабря, вызывая беспокойство инвесторов по поводу спроса.