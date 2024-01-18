Нафта подорожчала через напруженість у Червоному морі. Ринку загрожує дефіцит танкерів

Ціни на нафту зросли у четвер, 18 січня, на тлі напруженості на Близькому Сході. Якщо напади хуситів на кораблі триватимуть, це призведе до нестачі танкерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали 0,6%, до 78,35 доларів, а ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,0%, до 73,25 доларів за барель.
Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі.
США 17 січня завдали ще одного раунду ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на судноплавство. Хусити, які підтримують Іран, заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю з Сектором Газа.
Як заявив генеральний директор саудівського нафтового гіганта Aramco Амін Нассер, світові нафтові ринки впораються з перебоями в Червоному морі в короткостроковій перспективі, хоча тривалі напади хуситів на кораблі призведуть до нестачі танкерів через більш тривалі рейси і затримки поставок.
"Якщо це станеться у короткостроковій перспективі, танкери можуть бути доступні... Але якщо це буде у довгостроковій перспективі, це може стати проблемою", - сказав Насер.
Контейнеровози зупиняються або відхиляються від Червоного моря, що веде до Суецького каналу, найшвидшого маршруту з Азії до Європи, через який проходить близько 12% світового судноплавства.
Альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії до ПАР додає до подорожі 10-14 днів.
Aramco може обійти протоку Баб-ель-Мандаб біля Ємену, звідки хусити починають атаки, через трубопровід, що з'єднує її східні нафтові об'єкти із західним узбережжям і надає їй швидший доступ до Суецького каналу, сказав Нассер.
Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що нафтові ринки будуть у "комфортному і збалансованому становищі" цього року, незважаючи на напруженість на Близькому Сході. Як заявив його виконавчий директор Фатіх Біроль, це відбудеться на тлі зростання пропозиції та уповільнення перспектив зростання попиту.
Україна імпортує майже весь обсяг палива. Основним чинником, який впливає на ціну в Україні , є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% , що викликало здешевлення палива.