Нефть подорожала из-за напряженности в Красном море. Рынку грозит дефицит танкеров

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали 0,6%, до 78,35 долларов, а фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,0%, до 73,25 долларов за баррель.

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море вынудили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и затрат в пути.

США 17 января нанесли еще один раунд ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на судоходство. Хуситы, поддерживающие Иран, заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами во время продолжающейся войны Израиля с Сектором Газа.

Дефицит танкеров

Как завил генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Aramco Амин Нассер, мировые нефтяные рынки справятся с перебоями в Красном море в краткосрочной перспективе, хотя длительные нападения хуситов на корабли приведут к нехватке танкеров из-за более длительных рейсов и задержек поставок.

"Если это произойдет в краткосрочной перспективе, танкеры могут быть доступны... Но если это будет в долгосрочной перспективе, это может стать проблемой", - сказал Насер.

Контейнеровозы останавливаются или отклоняются от Красного моря, ведущего к Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту из Азии в Европу, через который проходит около 12% мирового судоходства.

Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в ЮАР добавляет к путешествию 10-14 дней.

Aramco может обойти пролив Баб-эль-Мандаб возле Йемена, откуда хуситы начинают атаки, через трубопровод, соединяющий ее восточные нефтяные объекты с западным побережьем и предоставляющий ей более быстрый доступ к Суэцкому каналу, сказал Нассер.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что нефтяные рынки будут в "комфортном и сбалансированном положении" в этом году, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Как заявил его исполнительный директор Фатих Бироль, это произойдет на фоне роста предложения и замедления перспектив роста спроса.