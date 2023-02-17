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Нафта подешевшала цього тижня: що вплинуло на світові ціни

Фото: нафта подешевшала на 2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на нафту знизилися цього тижня, оскільки сильні економічні дані США посилили побоювання, що Федеральна резервна система посилить грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, крок, який може вдарити по попиту на паливо навіть в умовах зростання запасів сирої нафти. .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 17 лютого, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,75% до 84,50 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 0,75% до 84,50 доларів. Обидва бенчмарки продемонстрували тижневе зниження більш ніж на 2%.

Дані показали, що індекс цін виробників США (PPI) зріс на 0,7% у січні після зниження на 0,2% у грудні. "Хороші дані зі США посилили побоювання щодо підвищення ставок і спровокували зростання прибутковості казначейських облігацій США, що вплинуло на ціни на нафту та інші сировинні товари", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, сказала, що зростання запасів сирої нафти в США до 17-місячного максимуму свідчить про послаблення попиту, що спричинило зниження цін. "Ціни на сиру нафту також знизилися через угоди зі зниженням ризику після розпродажу на Уолл-стріт після даних PPI і сильного долара США", - сказав Тенг.

В останні тижні ціни на нафту коливалися між побоюваннями рецесії у Сполучених Штатах на тлі підвищення ставок для боротьби з інфляцією та сподіваннями на зростання попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило цього тижня, що Китай забезпечить майже половину зростання попиту на нафту цього року після того, як він послабив свої обмеження на COVID-19, але країни ОПЕК+ скоротять видобуток, що може означати дефіцит пропозиції у другому. півріччі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив, що поточна угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день діятиме до кінця року, додавши, що він, як і раніше, виявляє обережність щодо попиту з боку Китаю.

Нагадаємо, у Мінфіні США заявили, що Росія не може обійти введену з 5 лютого граничну ціну на нафтопродукти.

Росія також скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу в березні під тиском західних санкцій і знижками, що зростають на Urals.

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