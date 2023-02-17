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В США вважають, шо Росія не зможе обійти "стелю" цін на нафту

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США, П'ятниця 17 лютого 2023 07:55
В США вважають, шо Росія не зможе обійти "стелю" цін на нафту Фото: у США впевнені, що Росія не зможе обійти "стелю" цін на нафту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія не може обійти запроваджену міжнародними партнерами граничну ціну на нафтопродукти.

Про це заявив заступник секретаря державного казначейства США Бен Гарріс, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Гарріс зазначив, що не має точних даних, які б підтверджували інформацію про те, що Росія уникає санкцій, використовуючи коаліційних постачальників послуг та отримуючи вищі за стелю платежі.

Він також зазначив, що не може точно сказати, скільки Росія отримує з продажу кожного бареля нафти, але загальні державні доходи від продажу енергоресурсів зменшилися, хоча видобуток залишився відносно незмінним, і глобальні ціни на нафту залишаються стабільними.

Нагадаємо, що західні країни домовилися про нові граничні ціни на російський експорт нафтопродуктів, які ґрунтуватимуться на встановлених у грудні обмеженнях на сиру нафту та ще більше обмежать доходи Росії від нафти, зберігаючи при цьому глобальні ринки енергоносіїв.

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НАФТА Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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