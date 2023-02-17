В США вважають, шо Росія не зможе обійти "стелю" цін на нафту

Про це заявив заступник секретаря державного казначейства США Бен Гарріс, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Гарріс зазначив, що не має точних даних, які б підтверджували інформацію про те, що Росія уникає санкцій, використовуючи коаліційних постачальників послуг та отримуючи вищі за стелю платежі.

Він також зазначив, що не може точно сказати, скільки Росія отримує з продажу кожного бареля нафти, але загальні державні доходи від продажу енергоресурсів зменшилися, хоча видобуток залишився відносно незмінним, і глобальні ціни на нафту залишаються стабільними.