Нефть подешевела на этой неделе: что повлияло на мировые цены

В пятницу, 17 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,75% до 84,50 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли 0,75% до 84,50 долларов. Оба бенчмарка продемонстрировали недельное снижение более чем на 2%.

Данные показали, что индекс цен производителей США (PPI) вырос на 0,7% в январе после снижения на 0,2% в декабре. "Хорошие данные из США усилили опасения по поводу повышения ставок и спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США, что повлияло на цены на нефть и другие сырьевые товары", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тина Тенг, аналитик CMC Markets, сказала, что рост запасов сырой нефти в США до 17-месячного максимума свидетельствует об ослаблении спроса, что привело к снижению цен. "Цены на сырую нефть также снизились из-за сделок с понижением риска после распродажи на Уолл-стрит после данных PPI и сильного доллара США", - сказал Тэнг.

В последние недели цены на нефть колебались между опасениями рецессии в Соединенных Штатах на фоне повышения ставок для борьбы с инфляцией и надеждами на рост спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на этой неделе, что Китай обеспечит почти половину роста спроса на нефть в этом году после того, как он ослабил свои ограничения на COVID-19, но страны ОПЕК+ сократят добычу, что может означать дефицит предложения во втором полугодии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в день будет действовать до конца года, добавив, что он по-прежнему проявляет осторожность в отношении спроса со стороны Китая.