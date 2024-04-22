Нафта подешевшала на тлі ослаблення напруженості між Іраном та Ізраїлем

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,8%, до 86,60 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,7%, до 82,50 доларів за барель

"Ціни на нафту марки Brent не змогли зберегти своє первісне зростання через очікування того, що геополітична напруженість між Ізраїлем та Іраном може послабитись, враховуючи стриману реакцію Ірану, - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG, - При цьому ринки продовжують знижувати премію за геополітичний. ризик, пов'язаний з потенційними перебоями у постачаннях, що зараз видається малоймовірним", - додав він.

Обидва еталонні контракти підскочили більш ніж на 3 долари за барель рано вранці 19 квітня після того, як в іранському місті Ісфахан пролунали вибухи, які джерела назвали ізраїльською атакою, хоча зростання було обмежене після того, як Тегеран заявив, що не планує заходів у відповідь.

"Високе, ніж очікувалося, збільшення запасів сирої нафти в США також не допомогло справі, оскільки короткостроковий рух цін здається швидше проблемою пропозиції, ніж попиту", - сказав Йіп агентству Reuters.

Запаси сирої нафти в США зросли на 2,7 мільйона барелів, як показали дані Управління енергетичної інформації минулого тижня, що майже вдвічі перевищило очікування аналітиків зростання на 1,4 мільйона барелів.

"Економічні проблеми знову стають фактором зниження на ринку сирої нафти", а ціни "під тиском через значне збільшення запасів нафти в США та агресивну політику ФРС, що призвело до сильного долара", - сказала незалежний аналітик ринку Тіна Тенг.

Президент Федеральної резервної системи Чикаго Остан Гулсбі став останнім головою центрального банку, який заявив про більш тривалі терміни зниження відсоткових ставок, оскільки прогрес в галузі інфляції "застопорився".

У суботу Палата представників США ухвалила пакет допомоги Україні та Ізраїлю, що містить заходи, які дозволять федеральному уряду розширити санкції проти Ірану та його видобутку нафти.

Але ринки проігнорували цю новину, оскільки вплив заходів, у разі їх вжиття, залежатиме від того, як вони будуть інтерпретовані та реалізовані. Розгляд законопроекту в Сенаті має розпочатися у вівторок.

Наразі аналітики ANZ заявили, що волатильність на Близькому Сході триматиме нафтові ринки у напрузі.