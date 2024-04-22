Нефть подешевела на фоне ослабления напряженности между Ираном и Израилем

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,8%, до 86,60 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,7%, до 82,50 долларов за баррель

"Цены на нефть марки Brent не смогли сохранить свой первоначальный рост ввиду ожиданий того, что геополитическая напряженность между Израилем и Ираном может ослабнуть, учитывая сдержанную реакцию Ирана, - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG, - При этом рынки продолжают снижать премию за геополитический риск, связанную с потенциальными перебоями в поставках, что в настоящий момент кажется маловероятным", - добавил он.

Оба эталонных контракта подскочили более чем на 3 доллара за баррель рано утром 19 апреля после того, как в иранском городе Исфахан прозвучали взрывы, которые источники назвали израильской атакой, хотя рост был ограничен после того, как Тегеран заявил, что не планирует ответных мер.

"Более высокое, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США также не помогло делу, поскольку краткосрочное движение цен кажется скорее проблемой предложения, чем спроса", - сказал Йип агентству Reuters.

Запасы сырой нефти в США выросли на 2,7 миллиона баррелей, как показали данные Управления энергетической информации на прошлой неделе, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков о росте на 1,4 миллиона баррелей.

"Экономические проблемы снова становятся фактором снижения на рынке сырой нефти", а цены "под давлением из-за значительного увеличения запасов нефти в США и агрессивной политики ФРС, что привело к сильному доллару", - сказала независимый аналитик рынка Тина Тенг.

Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби стал последним главой центрального банка, который заявил более длительных сроках снижения процентных ставок, поскольку прогресс в области инфляции "застопорился".

В субботу Палата представителей США приняла пакет помощи Украине и Израилю, содержащий меры, которые позволят федеральному правительству расширить санкции против Ирана и его добычи нефти.

Но рынки проигнорировали эту новость, поскольку влияние мер, в случае их принятия, будет зависеть от того, как они будут интерпретированы и реализованы. Рассмотрение законопроекта в Сенате должно начаться во вторник.

На данный момент аналитики ANZ заявили, что волатильность на Ближнем Востоке будет держать нефтяные рынки в напряжении.