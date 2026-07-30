Нафта подешевшала попри ескалацію в Перській затоці

Сьогодні ф'ючерси на марку Brent впали на 96 центів, або 1,06%, до 89,78 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 64 центи, або 0,76%, до 83,82 долара за барель.

Ціни на нафту різко зросли у середу, 29 липня, після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "дуже сильного" удару по Ірану після іранського ракетного удару у вівторок по американській базі в Йорданії.

Також у вчора США та Саудівська Аравія атакували підтримувані Іраном воєнізовані формування в Іраку.

Це був перший випадок, коли Саудівська Аравія публічно приєдналася до авіаударів США у відповідь на атаки безпілотників, запущені з Іраку, на саудівські нафтові цілі.

За словами аналітиків, ринок дотримується певної закономірності: геополітичні заголовки у ЗМІ провокують швидке зростання цін, але ці показники часто короткочасні, оскільки фактичні потоки поставок нафти та паралельні дипломатичні зусилля, як правило, визначають, як довго триватимуть ці зростання цін.

Постачання сирої нафти все ще здійснюється з ключового регіону Перської затоки, незважаючи на майже повне закриття Ормузької протоки.