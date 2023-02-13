Нафта подешевшала на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,9% до 85,65 доларів за барель після зростання на 2,2% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 0,9% до 78,99 доларів за барель після зростання на 2,1% на попередній сесії.

"Ціни на сиру нафту знижуються, оскільки трейдери очікують потенційного послаблення прогнозу попиту на сиру нафту, оскільки основний звіт про інфляцію може змусити ФРС набагато агресивніше посилити політику", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, маючи на увазі дані щодо споживачів у США, які мають бути опубліковані 14 лютого.

Федеральна резервна система США підвищує процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, що викликає побоювання, що цей крок уповільнить економічну активність та попит на нафту.

Крім того, відновлення експорту азербайджанської нафти в неділю на турецькому терміналі в Джейхані також зняло побоювання щодо постачання, заявила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Термінал було пошкоджено внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії минулого тижня. Це місце зберігання та наливу трубопроводів, якими йде нафта з Азербайджану та Іраку.

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 10 лютого, після того, як Росія, третій за величиною виробник нафти у світі, заявила, що скоротить видобуток сирої нафти в березні на 500 тисяч барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку, у відповідь на західні обмеження на її експорт, запроваджені після вторгнення в Україну.

Контракти на нафту марки Brent та WTI зросли більш ніж на 8% минулого тижня завдяки оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти та другому споживачі нафти, після того, як у грудні були скасовані обмеження, запроваджені через COVID .

Відновлення попиту на нафту в Китаї стримує експорт бензину в лютому, хоча його нафтопереробні заводи підтримують відвантаження дизельного палива на рівні понад 2 млн. тонн.

Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі, сказав, що скорочення на 500 тисяч барелів на добу поверне Росію у відповідність до її квоти ОПЕК+, оскільки Москва нині надмірно експортує.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, включаючи Росію, група ОПЕК+, у жовтні погодилися скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту.