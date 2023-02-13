Нефть подешевела в начале недели: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9% до 85,65 долларов за баррель после роста на 2,2% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 0,9% до 78,99 долларов за баррель после роста на 2,1% на предыдущей сессии.

"Цены на сырую нефть снижаются, так как трейдеры ожидают потенциального ослабления прогноза спроса на сырую нефть, поскольку основной отчет об инфляции может вынудить ФРС гораздо более агрессивно ужесточить политику", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA, имея в виду данные по потребительским ценам в США, которые должны быть опубликованы 14 февраля.

Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, что вызывает опасения, что этот шаг замедлит экономическую активность и спрос на нефть.

Кроме того, возобновление экспорта азербайджанской нефти в воскресенье на турецком терминале в Джейхане также сняло опасения по поводу поставок, заявила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Терминал был поврежден в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии на прошлой неделе. Это место хранения и налива трубопроводов, по которым идет нефть из Азербайджана и Ирака.

Цены на нефть выросли в пятницу, 10 февраля, после того, как Россия, третий по величине производитель нефти в мире, заявила, что сократит добычу сырой нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% добычи, в ответ на западные ограничения на ее экспорт, которые были введены после вторжения в Украину.

Контракты на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 8% на прошлой неделе благодаря оптимизму по поводу восстановления спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти и втором потребителе нефти, после того как в декабре были отменены ограничения, введенные из-за COVID.

Восстановление спроса на нефть в Китае сдерживает экспорт бензина в феврале, хотя его нефтеперерабатывающие заводы поддерживают отгрузки дизельного топлива на уровне выше 2 млн тонн.

Стефано Грассо, старший портфельный менеджер 8VantEdge в Сингапуре, сказал, что сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки вернет Россию в соответствие с ее квотой ОПЕК+, поскольку Москва в настоящее время чрезмерно экспортирует.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, включая Россию, группа ОПЕК+, в октябре согласились сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса.