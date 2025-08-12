Нафта пішла вгору на тлі "тарифного перемир'я" між США та Китаєм

У вівторок котирування нафти продовжили зростання після того, як стало відомо про продовження паузи в підвищенні тарифів між США і Китаєм. До 05:40 ф'ючерси на Brent додали 27 центів (0,4%) - до 66,90 доларів за барель, WTI - на 24 центи (0,4%), до 64,20 доларів.

Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм на 90 днів, що відстрочило введення жорстких мит на китайські товари. Це рішення вселило надію на досягнення компромісу і зняття загрози торгівельної блокади, яка могла б сповільнити світове зростання і обвалити попит на нафту.

ФРС та інфляція: на що ще дивляться трейдери

На думку аналітиків, додатковим тригером для ринку стали свіжі ознаки ослаблення ринку праці в США. Це посилило очікування, що Федеральна резервна система знизить ключову ставку вже у вересні.

У фокусі інвесторів також дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані сьогодні та можуть вплинути на монетарну політику. Зниження ставок зазвичай стимулює економіку і підтримує попит на паливо.

Трамп і Путін: переговори, які можуть змінити ринок

Нафтовий ринок уважно стежить за запланованою на 15 серпня зустріччю Трампа і Путіна на Алясці. Лідери обговорять можливе припинення війни в Україні.

За словами експертів, будь-яка мирна угода зніме ризик перебоїв у постачанні російської нафти, який тиснув на ринок останніми роками. Водночас США посилюють тиск на покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією, погрожуючи вторинними санкціями, якщо мирний договір не буде підписано.