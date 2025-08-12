Нефть пошла вверх на фоне "тарифного перемирия" между США и Китаем

Во вторник котировки нефти продолжили рост после того, как стало известно о продлении паузы в повышении тарифов между США и Китаем. К 05:40 фьючерсы на Brent прибавили 27 центов (0,4%) - до 66,90 долларов за баррель, WTI - на 24 цента (0,4%), до 64,20 долларов.

Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем на 90 дней, что отсрочило введение жестких пошлин на китайские товары. Это решение вселило надежду на достижение компромисса и снятие угрозы торговой блокады, которая могла бы замедлить мировой рост и обрушить спрос на нефть.

ФРС и инфляция: на что еще смотрят трейдеры

По мнению аналитиков, дополнительным триггером для рынка стали свежие признаки ослабления рынка труда в США. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку уже в сентябре.

В фокусе инвесторов также данные по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня и могут повлиять на монетарную политику. Снижение ставок обычно стимулирует экономику и поддерживает спрос на топливо.

Трамп и Путин: переговоры, которые могут изменить рынок

Нефтяной рынок внимательно следит за запланированной на 15 августа встречей Трампа и Путина в Аляске. Лидеры обсудят возможное прекращение войны в Украине.

По словам экспертов, любое мирное соглашение снимет риск перебоев в поставках российской нефти, который давил на рынок последние годы. При этом США усиливают давление на покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, угрожая вторичными санкциями, если мирный договор не будет подписан.