Нафта пішла вгору на тлі "тарифного перемир'я" між США та Китаєм
Світові ціни на нафту зростають на тлі продовження тарифного перемир'я між США та Китаєм. Інвестори сподіваються, що вдасться уникнути торгової блокади, а ринки - падіння попиту на паливо. Але майбутня зустріч Трампа і Путіна щодо України може змінити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters.
У вівторок котирування нафти продовжили зростання після того, як стало відомо про продовження паузи в підвищенні тарифів між США і Китаєм. До 05:40 ф'ючерси на Brent додали 27 центів (0,4%) - до 66,90 доларів за барель, WTI - на 24 центи (0,4%), до 64,20 доларів.
Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм на 90 днів, що відстрочило введення жорстких мит на китайські товари. Це рішення вселило надію на досягнення компромісу і зняття загрози торгівельної блокади, яка могла б сповільнити світове зростання і обвалити попит на нафту.
ФРС та інфляція: на що ще дивляться трейдери
На думку аналітиків, додатковим тригером для ринку стали свіжі ознаки ослаблення ринку праці в США. Це посилило очікування, що Федеральна резервна система знизить ключову ставку вже у вересні.
У фокусі інвесторів також дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані сьогодні та можуть вплинути на монетарну політику. Зниження ставок зазвичай стимулює економіку і підтримує попит на паливо.
Трамп і Путін: переговори, які можуть змінити ринок
Нафтовий ринок уважно стежить за запланованою на 15 серпня зустріччю Трампа і Путіна на Алясці. Лідери обговорять можливе припинення війни в Україні.
За словами експертів, будь-яка мирна угода зніме ризик перебоїв у постачанні російської нафти, який тиснув на ринок останніми роками. Водночас США посилюють тиск на покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією, погрожуючи вторинними санкціями, якщо мирний договір не буде підписано.
Раніше Трамп заявляв, що не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із Путіним. Президент США додав, що він хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.
Нагадаємо, що нафта є основним джерелом поповнення бюджету РФ. З початку 2025 року в Росії відбулося падіння нафтових і газових доходів на 18,5 % - до 69 млрд доларів. Це наслідок одночасного зміцнення рубля і зниження світових цін на нафту.