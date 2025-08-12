ua en ru
Нефть пошла вверх на фоне "тарифного перемирия" между США и Китаем

Сингапур, Вторник 12 августа 2025 11:49
Нефть пошла вверх на фоне "тарифного перемирия" между США и Китаем Фото: Цена на нефть продолжает расти (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Мировые цены на нефть растут на фоне продления тарифного перемирия между США и Китаем. Инвесторы надеются, что удастся избежать торговой блокады, а рынки - падения спроса на топливо. Но предстоящая встреча Трампа и Путина по Украине может изменить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Reuters.

Во вторник котировки нефти продолжили рост после того, как стало известно о продлении паузы в повышении тарифов между США и Китаем. К 05:40 фьючерсы на Brent прибавили 27 центов (0,4%) - до 66,90 долларов за баррель, WTI - на 24 цента (0,4%), до 64,20 долларов.

Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем на 90 дней, что отсрочило введение жестких пошлин на китайские товары. Это решение вселило надежду на достижение компромисса и снятие угрозы торговой блокады, которая могла бы замедлить мировой рост и обрушить спрос на нефть.

ФРС и инфляция: на что еще смотрят трейдеры

По мнению аналитиков, дополнительным триггером для рынка стали свежие признаки ослабления рынка труда в США. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку уже в сентябре.

В фокусе инвесторов также данные по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня и могут повлиять на монетарную политику. Снижение ставок обычно стимулирует экономику и поддерживает спрос на топливо.

Трамп и Путин: переговоры, которые могут изменить рынок

Нефтяной рынок внимательно следит за запланированной на 15 августа встречей Трампа и Путина в Аляске. Лидеры обсудят возможное прекращение войны в Украине.

По словам экспертов, любое мирное соглашение снимет риск перебоев в поставках российской нефти, который давил на рынок последние годы. При этом США усиливают давление на покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, угрожая вторичными санкциями, если мирный договор не будет подписан.

Ранее Трамп заявлял, что не ввел обещанные вторичные санкции и тарифы против России, поскольку ему предложили провести встречу с Путиным. Президент США добавил, что он хотел бы видеть прекращение огня и самую лучшую сделку для обеих сторон.

Напомним, что нефть является основным источником пополнения бюджета РФ. С начала 2025 года в России произошло падение нефтяных и газовых доходов на 18,5 % - до 69 млрд долларов. Это следствие одновременного укрепления рубля и снижения мировых цен на нефть.

