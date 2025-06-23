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Бензин і дизель подорожчали ще майже на гривню: які ціни на АЗС

Україна, Понеділок 23 червня 2025 13:25
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Бензин і дизель подорожчали ще майже на гривню: які ціни на АЗС Фото: Ціни на бензин в Україні зросли після стрибка нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні продовжують зростати. Імпортне паливо дорожчає через стрибок нафти після початку війни в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 23 червня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,44 гривень за літр (+0,79 гривень), на дизельне пальне - 55,56 гривень за літр (+0,86 гривень), на автогаз - 34,49 гривень за літр (+0,12 гривень).
Бензин і дизель подорожчали ще майже на гривню: які ціни на АЗС

З початку місяця бензин подорожчав на 3,88 гривень, дизель - на 3,02 гривень, автогаз подешевшав на 0,34 гривень.
Бензин і дизель подорожчали ще майже на гривню: які ціни на АЗС

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива.

Світові ціни на нафту значно зросли з початку місяця через напруженість на Близькому Сході, а потім удари Ізраїлю та США по військових об'єктах на території Ірану. Марка Brent подорожчала з 64 до 78,5 доларів за барель.

Також впливає курс долара, який зріс за останні дні на 50 копійок до 42 гривень.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне 52,75 гривень за літр (+1,25 гривень), на автогаз 35,41 гривень за літр (+5,58 гривень).

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