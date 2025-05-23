Нафта, газ і заводи. РФ може купити у Трампа "відстрочку" щодо війни, - політолог

Як сказав у коментарі РБК-Україна політолог Аббас Галлямов, російський диктатор Володимир Путін не хоче сваритись Трампом, бо його лякає перспектива нових санкцій або збільшення постачання зброї Україні від США. На його думку, Москва могла "купити" лояльність нової команди Білого дому.

"Згідно з витоком з апарату Кремля, за підсумками зустрічей і розмов Кирила Дмитрієва та Стіва Віткоффа вже узгоджено і знаходиться на високій стадії готовності щонайменше три великих американсько-російських проекти. До них залучене досить широке коло осіб, вони беруть участь у підготовці й опрацюванні деталей цих проектів", - розповів політолог.

Перший з проектів - це продаж російського газу у Європі. Як пояснив Галлямов, США планують купувати російський газ за внутрішніми цінами, транспортувати його до Європи через російські трубопроводи і продавати вже як "американський" - за європейськими цінами. Прибуток ітиме американським компаніям.

За словами Галлямова, оператором цього проекту узгоджена компанія Chevron.

"Другий проект стосується трьох нафтопереробних заводів, розташованих у Німеччині, частки в яких належать "Роснефти". Нібито її пакети планують передати тій самій Chevron за вкрай вигідною ціною", - сказав політолог.

Третій проект стосується "Восток Ойл", який був колись запущений "Роснефтью" для видобутку нафти і газових конденсатів в районі півострова Таймир у Красноярському краю.

Політолог зазначив, що співпраця передбачає постачання нафтового обладнання від Chevron, Halliburton та ще кількох менших американських компаній. РФ розраховуватиметься сирою нафтою, яка як американська піде на світові ринки.

Як зазначив співрозмовник, окрім цього, Москва та Вашингтон обговорюють співпрацю в атомній енергетиці, видобутку титану, рідкісноземельних металів і золота.

"Їх готує велика кількість людей у органах, у держкомпаніях - у "Газпромі", у "Роснефти", у "Росатомі", у "Полюсі золота". Ротенберг, Токарєв із "Транснафти" також готують свої пропозиції. Все це проходить, у тому числі, через уряд, а врешті-решт збирається у заступника голови АП з економіки Максима Орєшкіна. А потім усе це вже в зібраному вигляді йде до Дмитрієва, а далі - до американців. Останній візит Віткоффа до Путіна стосувався саме цієї співпраці", - каже Галлямов.

Він додає, що реалізація цих проектів не обов'язково є прямою корупцією, але принесе США економічні вигоди: прибутки, приток податків, нові робочі місця. Політолог допускає, що Кремль своєю чергою сподівається на більшу поступливість Трампа у плані введення санкцій або банально виторговує відстрочку щодо завершення бойових дій