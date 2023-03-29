Нафта дорожчає третій день поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,20%, до $78,30 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,48%, до 73,69 долларов за барель.

"Занепокоєння щодо скорочення поставок з іракського Курдистану та полегшення ситуації на фінансових ринках, стурбованих проблем у банківському секторі, продовжували підвищувати схильність інвесторів до ризику", - сказав Сатору Йошида, аналітик із сировинних товарів із Rakuten Securities.

За його словами, очікування того, що Федеральна резервна система США збереже обережну позицію щодо підвищення відсоткових ставок через стрес у банківській сфері, також посилили надії на зміцнення світової економіки та попиту на нафту.

Ціни на нафту зросли цього тижня після того, як експорт 450 тисяч барелів на добу з напівавтономного північного Курдистану Іраку було зупинено після рішення арбітражу, який підтвердив, що для відвантаження нафти потрібна згода Багдада.

Barclays заявив у вівторок, що будь-яке тривале припинення курдського експорту до кінця року означатиме потенціал зростання на 3 долари за барель порівняно з прогнозом ціни на нафту марки Brent у 92 долари за барель у 2023 році.

Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає збанкрутілий банк Silicon Valley, також збільшило оптимізм щодо стану світового банківського сектора.

"Нещодавній відскок цін на нафту здебільшого обумовлений настроями. Ми бачимо, що ставлення до ризику певною мірою відновилося, що підштовхнуло глобальні фондові ринки та відновлення сирої нафти", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.