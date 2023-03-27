Нафта дорожчає на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту стабілізувалися вранці, у понеділок, 27 березня, оскільки інвестори шукали сигналів від ширших фінансових ринків, а заяви президента Росії Володимира Путіна у вихідні посилили геополітичну напруженість у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,17% до 75,12 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 0,25% - до 69,43 доларів за барель.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,8% на минулому тижні, а ціна на нафту марки WTI подорожчала на 3,8% на тлі послаблення проблем у банківському секторі.

"Ринки нафти уважно стежать за настроями на фінансовому ринку, тоді як фундаментальні показники нафти залишаються осторонь", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

"Чекайте, що більша частина цінових рухів ф'ючерсів на нафту марки Brent і WTI відбудеться в години торгів у Європі та США, що буде відзначено великою внутрішньоденною волатильністю", - сказав Харі.

Сильне зростання не передбачається доти, доки банківська криза повністю не вирішиться, що може зайняти дні, якщо не тижні, додала вона.

Стримуючи зростання цін на нафту, долар у понеділок зміцнився, оскільки інвестори оцінили дії регулюючих органів щодо приборкання хвилювань у світовій банківській системі.

Більш сильний долар робить номіновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют і, як правило, чинить тиск на попит на нафту.

Деяку підтримку цін надали заяви президента Володимира Путіна про те, що він розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, що призведе до ескалації геополітичної напруги в Європі через Україну.

У неділю НАТО розкритикувала Путіна за те, що альянс назвав його "небезпечною та безвідповідальною" ядерною риторикою.

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що Москва дуже близька до досягнення своєї мети скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу до приблизно 9,5 мільйонів барелів на добу.

Незважаючи на зниження видобутку, Росія, як очікується, збереже експорт сирої нафти за рахунок скорочення обсягів нафтопереробки у квітні.

На сьогоднішній день експорт російських нафтопродуктів постраждав більше, ніж експорт сирої нафти через нещодавнє ембарго Європейського Союзу, коли тонни дизельного палива застрягли на кораблях, які чекають на покупців.

Аналітики кажуть, що запаси сирої нафти в Росії зростали з вересня минулого року, і країна, ймовірно, хотіла б уникнути подальшого накопичення запасів під час сезону технічного обслуговування НПЗ із березня до червня.

"Якщо Росія хоче скоротити накопичені нею запаси, можливо, потрібно буде продовжити скорочення видобутку після червня", - зазначають аналітики FGE.

Нагадаємо, Росія різко збільшила постачання нафти до Азії з великими знижками. у березні 2023 року відзначено зростання експорту російської нафти, насамперед до Китаю.