Нефть дорожает третий день подряд: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,20%, до 78,30 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,48%, до 73,69 долларов за баррель.

"Обеспокоенность по поводу сокращения поставок из иракского Курдистана и облегчение ситуации на финансовых рынках, обеспокоенных проблемам в банковском секторе, продолжали повышать склонность инвесторов к риску", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

По его словам, ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит осторожную позицию в отношении повышения процентных ставок из-за стресса в банковской сфере, также усилили надежды на укрепление мировой экономики и спроса на нефть.

Цены на нефть выросли на этой неделе после того, как экспорт 450 тысяч баррелей в сутки из полуавтономного северного Курдистана Ирака был остановлен после решения арбитража , подтвердившего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Barclays заявил во вторник, что любое длительное прекращение курдского экспорта до конца года будет означать потенциал роста на 3 доллара за баррель по сравнению с прогнозом цены на нефть марки Brent в 92 доллара за баррель в 2023 году.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares Inc приобретет обанкротившийся банк Silicon Valley, также увеличило оптимизм в отношении состояния мирового банковского сектора.

"Недавний отскок цен на нефть в основном обусловлен настроениями. Мы видим, что отношение к риску в некоторой степени восстановилось, что подтолкнуло глобальные фондовые рынки и восстановление сырой нефти", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.