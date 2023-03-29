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Нефть дорожает третий день подряд: что повлияло на мировые цены

Фото: цены на нефть растут третий день подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в среду, 29 марта, растут третью сессию подряд, поскольку прекращение экспорта из иракского Курдистана вызвало опасения по поводу сокращения поставок и уменьшило опасения по поводу глобального банковского кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,20%, до 78,30 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,48%, до 73,69 долларов за баррель.

"Обеспокоенность по поводу сокращения поставок из иракского Курдистана и облегчение ситуации на финансовых рынках, обеспокоенных проблемам в банковском секторе, продолжали повышать склонность инвесторов к риску", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

По его словам, ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит осторожную позицию в отношении повышения процентных ставок из-за стресса в банковской сфере, также усилили надежды на укрепление мировой экономики и спроса на нефть.

Цены на нефть выросли на этой неделе после того, как экспорт 450 тысяч баррелей в сутки из полуавтономного северного Курдистана Ирака был остановлен после решения арбитража , подтвердившего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Barclays заявил во вторник, что любое длительное прекращение курдского экспорта до конца года будет означать потенциал роста на 3 доллара за баррель по сравнению с прогнозом цены на нефть марки Brent в 92 доллара за баррель в 2023 году.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares Inc приобретет обанкротившийся банк Silicon Valley, также увеличило оптимизм в отношении состояния мирового банковского сектора.

"Недавний отскок цен на нефть в основном обусловлен настроениями. Мы видим, что отношение к риску в некоторой степени восстановилось, что подтолкнуло глобальные фондовые рынки и восстановление сырой нефти", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

Напомним, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 2,8% на прошлой неделе, а цена на нефть марки WTI подорожала на 3,8% на фоне ослабления проблем в банковском секторе.

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