Нафта дорожчає на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту зросли у вівторок, 1 листопада, після падіння на попередній сесії. Більш слабкий долар США компенсував розширення обмежень на COVID-19 у Китаї, які викликали побоювання щодо уповільнення попиту на пальне у другого за величиною споживача нафти у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent із постачанням у січні подорожчала на 0,8%, до 93,54 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,7%, до $87,11 за барель після падіння на 1,6% на попередній сесії.

Brent і WTI завершили жовтень зростанням, продемонструвавши перший місячний приріст з травня, після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, заявили, що скоротять видобуток на 2 млн барелів на добу.

"Ціни на нафту скоротили ранні втрати, тому що долар США ослаб, а основні світові фондові ринки зросли на сьогоднішній азіатській сесії напередодні рішення Федеральної резервної системи США за процентною ставкою пізніше цього тижня", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Долар США відійшов у вівторок від тижневого максимуму до кошика основних валют, оскільки трейдери зважували, яке повідомлення дадуть представники ФРС на засіданні з питань політики у середу.

Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає велику схильність інвесторів до ризику.

"Майбутнє скорочення видобутку нафти ОПЕК+ і рекордні дані щодо експорту нафти зі США також надають фундаментальну підтримку цінам на нафту", - сказав Тен.

ОПЕК підвищила прогнози світового попиту на нафту в середньостроковій та довгостроковій перспективі, заявивши, що для задоволення цього попиту необхідні інвестиції у розмірі 12,1 трлн доларів, незважаючи на перехід на відновлювані джерела енергії.

Суворі обмеження через пандемію призвели до падіння виробничої активності Китаю в жовтні та скорочення імпорту з Японії та Південної Кореї.

Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, сказав, що "ринок переварив останню серію блокувань у Китаї".

"Чим далі ми просуваємося в листопад, тим ближче ми підходимо до набуття чинності нафтового ембарго ЄС з Росією, що вплине на постачання з Росії і, відповідно, на світові постачання", - сказав Іннес.

Тим не менш, якщо стежити за цінами на нафту, видобуток нафти в США в серпні зріс майже до 12 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19, навіть незважаючи на те, що сланцеві компанії заявили, що не очікують збільшення видобутку у найближчі місяці.