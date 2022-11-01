Нефть дорожает на фоне укрепления доллара

Цены на нефть выросли во вторник, 1 ноября, после падения на предыдущей сессией. Более слабый доллар США компенсировал расширение ограничений на COVID-19 в Китае, которые вызвали опасения по поводу замедления спроса на топливо у второго по величине потребителя нефти в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent с поставкой в январе подорожала на 0,8%, до 93,54 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,7%, до 87,11 долларов за баррель после падения на 1,6% на предыдущей сессии.

Brent и WTI завершили октябрь ростом, продемонстрировав первый месячный прирост с мая, после того как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, заявили, что сократят добычу на 2 млн баррелей в сутки.

"Цены на нефть сократили ранние потери, так как доллар США ослаб, а основные мировые фондовые рынки выросли на сегодняшней азиатской сессии в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке позднее на этой неделе", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Доллар США отошел во вторник от недельного максимума по отношению к корзине основных валют, поскольку трейдеры взвешивали, какое сообщение дадут представители ФРС на заседании по вопросам политики в среду.

Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и обычно отражает большую склонность инвесторов к риску.

"Предстоящее сокращение добычи нефти ОПЕК+ и рекордные данные по экспорту нефти из США также оказывают фундаментальную поддержку ценам на нефть", - сказал Тэн.

ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе , заявив, что для удовлетворения этого спроса необходимы инвестиции в размере 12,1 трлн долларов, несмотря на переход на возобновляемые источники энергии.

Строгие ограничения из-за пандемии привели к падению производственной активности Китая в октябре и сокращению импорта из Японии и Южной Кореи.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, сказал, что "рынок переварил последнюю серию блокировок в Китае".

"Чем дальше мы продвигаемся в ноябрь, тем ближе мы подходим к вступлению в силу нефтяного эмбарго ЕС из Россией, что окажет существенное влияние на поставки из России и, соответственно, на мировые поставки", - сказал Иннес.

Тем не менее, если следить за ценами на нефть, добыча нефти в США в августе выросла почти до 12 миллионов баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19, даже несмотря на то, что сланцевые компании заявили, что не ожидают увеличения добычи в ближайшие месяцы.