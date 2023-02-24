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Нафта дорожчає на тлі падіння експорту із Росії

Фото: ціни на нафту зросли 22 лютого через скорочення експорту з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання на другу сесію в п'ятницю, 24 лютого, оскільки перспектива зниження експорту з Росії компенсує зростання запасів у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,8% до 82,88 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,8% до 76 доларів за барель.

На попередній сесії ціни зросли приблизно на 2% через плани Росії скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні, що перевищило оголошене скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу.

"Вищі, ніж очікувалося, запаси сирої нафти в США продовжують кидати виклик перспективам попиту на нафту, але очікування зниження видобутку в Росії мають компенсуючий вплив", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Запаси у США знаходяться на найвищому рівні з травня 2021 року.

За тиждень ціни на нафту дещо знизилися після падіння приблизно на 4% попереднього тижня, викликаного також побоюваннями щодо підвищення процентних ставок, які можуть зміцнити долар.

Протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США показали, що більшість офіційних осіб, як і раніше, налаштовані агресивно щодо інфляції та жорстких умов на ринку праці, що свідчить про подальше посилення грошово-кредитної політики.

Перспектива подальшого підвищення процентної ставки підтримала індекс долара, який продемонстрував зростання четвертий тиждень поспіль. Індекс зріс приблизно на 2,5% за місяць. Сильний долар робить товари, оцінені в доларах США, дорожчими для власників інших валют.

"Наприкінці тижня основну увагу буде приділено тому, що відбудеться з наступним звітом про інфляцію, чи ринок нервуватиметься ще більше через посилення з боку ФРС", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Нагадаємо, за прогнозом Goldman Sachs , брак нафти, ймовірно, підштовхне ціни до 100 доларів за барель до кінця року.

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