Нефть дорожает на фоне падения экспорта из России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,8% до 82,88 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,8% до 76 долларов за баррель.

На предыдущей сессии цены выросли примерно на 2% из-за планов России сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте, что превысило объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Более высокие, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США продолжают бросать вызов перспективам спроса на нефть, но ожидания снижения добычи в России оказывают компенсирующее влияние", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Запасы в США находятся на самом высоком уровне с мая 2021 года.

За неделю цены на нефть несколько снизились после падения примерно на 4% на предыдущей неделе, вызванного также опасениями по поводу повышения процентных ставок, которые могут укрепить доллар.

Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что большинство официальных лиц по-прежнему настроены агрессивно в отношении инфляции и жестких условий на рынке труда, что свидетельствует о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.

Перспектива дальнейшего повышения процентной ставки поддержала индекс доллара, который продемонстрировал рост четвертую неделю подряд. Индекс вырос примерно на 2,5% за месяц.Сильный доллар делает товары, оцененные в долларах США, более дорогими для держателей других валют.

"В конце недели основное внимание будет уделено тому, что произойдет со следующим отчетом об инфляции, будет ли рынок нервничать еще больше из-за ужесточения со стороны ФРС", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.