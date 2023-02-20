Нафта подорожчала на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту зросли в понеділок, 20 лютого, на тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї та побоювань, що недостатні інвестиції обмежуватимуть майбутні постачання нафти, а також те, що основні виробники зберігають обмеження на видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала на 0,6% - до 83,47 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 0,6% до 76,78 доларів за барель.

У п'ятницю ціни знизилися на 2 долари за барель, а лише за минулий тиждень - приблизно на 4%.

"Ціни на нафту марки Brent та WTI трохи зросли сьогодні вранці після розпродажу на тлі недавнього коментаря ФРС після сильніших, ніж очікувалося, даних за споживчими цінами та індексами цін виробників, опублікованими в США", - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів у Національному банку Австралії.

У той час як оголошення минулого тижня про те, що США продадуть 26 млн барелів сирої нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, чинить певний знижувальний тиск на ринок, світова пропозиція, схоже, залишиться "без змін" з урахуванням скорочення видобутку Росією та ОПЕК+ додав Мур.

Він мав на увазі угоду ОПЕК+ у жовтні минулого року про скорочення цільових показників видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу до кінця 2023 року.

Росія планує скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку, у березні після того, як Захід запровадив цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти.

"У цьому контексті ми, як і раніше, спостерігаємо повторне відкриття Китаю, а також відновлення в Китаї та світового попиту на літаки, що підвищує ризик зростання цін", - сказав Мур. Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти.

Аналітики очікують, що імпорт нафти до Китаю досягне рекордно високого рівня у 2023 році через збільшення попиту на транспортне паливо та введення в дію нових нафтопереробних заводів.

Китай разом із Індією стали найбільшими покупцями російської нафти після ембарго Європейського Союзу.

У той же час, майбутня нестача нафти, ймовірно, підштовхне ціни до 100 доларів за барель до кінця року, заявили аналітики Goldman Sachs у записці від 19 лютого.

Ціни зростатимуть, "оскільки ринок повертається до дефіциту через недоінвестування, обмеження на сланцеву промисловість та дисципліну ОПЕК, що гарантує, що пропозиція не відповідає попиту", - написали вони.