Нафта дорожчає на тлі падіння долара

Ціни на нафту у вівторок, 22 листопада, трохи зросли на тлі ослаблення долара. Але побоювання з приводу глобальної рецесії та побоювання з приводу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї, що знизило попит з боку найбільшого у світі імпортера сирої нафти, вплинули на настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% - до 87,89 доларів. Січневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,4% до 80,34 доларів за барель.

Обидві марки впали більш ніж на 5 доларів за барель у понеділок, досягнувши 10-місячного мінімуму після того, як Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що на зустрічі ОПЕК+ 4 грудня буде розглянуто збільшення до 500 тисяч барелів на день.

Ціни швидко повністю відновилися після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що королівство дотримується скорочення видобутку та не обговорює потенційне збільшення видобутку нафти з іншими виробниками ОПЕК, спростувавши повідомлення WSJ.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) нещодавно скоротили цільові показники видобутку, а міністр енергетики фактичного лідера Саудівської Аравії заявив цього місяця, що група зберігатиме обережність щодо видобутку нафти через невизначеність щодо світової економіки.

Відкат долара США став основним фактором, який підтримав ціни на нафту, вважає аналітик CMC Markets Тіна Тенг. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют.

Занепокоєння з приводу попиту на нафту на тлі посилення процентної ставки Федеральної резервної системи США та жорсткої політики Китаю щодо карантину переважує потенційні позитивні цінові фактори, такі як ембарго Європейського Союзу на російську нафту, яке має розпочатися 5 грудня, Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset . За забороною у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому настане припинення імпорту нафтопродуктів.

План G7, який також має набути чинності 5 грудня, дозволить постачальникам транспортних послуг допомагати експортувати російську нафту, але лише за примусово низькими цінами.

"Критичним ризиком для політики обмеження цін є можливість заходів у відповідь з боку Росії, що перетворить це на додатковий шок для нафтового ринку", - сказав Іннес.

Але тим часом новий загальнонаціональний сплеск випадків захворювання на COVID у Китаї посилив побоювання з приводу його економіки.

Пекін закрив парки та музеї у вівторок, і все більше китайських міст відновили масове тестування. Китайська столиця в понеділок попередила, що вона має найсерйозніше випробування пандемією, і посилила правила в'їзду в місто.