Нефть дорожает на фоне падения доллара

Цены на нефть во вторник, 22 ноября, немного выросли на фоне ослабления доллара. Но опасения по поводу глобальной рецессии и опасения по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, снизившего спрос со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти, повлияли на настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 87,89 долларов. Январские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,4% до 80,34 долларов за баррель.

Обе марки упали более чем на 5 долларов за баррель в понедельник, достигнув 10-месячного минимума, после того как Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что на встрече ОПЕК+ 4 декабря будет рассмотрено увеличение до 500 тысяч баррелей в день.

Цены быстро полностью восстановились после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство придерживается сокращения добычи и не обсуждает потенциальное увеличение добычи нефти с другими производителями нефти ОПЕК, опровергнув сообщение WSJ.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) недавно сократили целевые показатели добычи, а министр энергетики фактического лидера Саудовской Аравии заявил в этом месяце, что группа будет сохранять осторожность в отношении добычи нефти из-за неопределенности в отношении мировой экономики.

Откат доллара США стал основным фактором, поддержавшим цены на нефть, считает аналитик CMC Markets Тина Тенг. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют.

Обеспокоенность по поводу спроса на нефть на фоне ужесточения процентной ставки Федеральной резервной системы США и жесткой политики Китая по карантину перевешивает потенциальные позитивные ценовые факторы, такие как эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, которое должно начаться 5 декабря, Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. За запретом в ответ на вторжение России в Украину в феврале последует прекращение импорта нефтепродуктов.

План G7, который также должен вступить в силу 5 декабря, позволит поставщикам транспортных услуг помогать экспортировать российскую нефть, но только по принудительно низким ценам.

"Критическим риском для политики ограничения цен является возможность ответных мер со стороны России, что превратит это в дополнительный шок для нефтяного рынка", - сказал Иннес.

Но тем временем новый общенациональный всплеск случаев заболевания COVID в Китае усилил опасения по поводу его экономики.

Пекин закрыл парки и музеи во вторник, и все больше китайских городов возобновили массовое тестирование. Китайская столица в понедельник предупредила, что ей предстоит самое серьезное испытание пандемией, и ужесточила правила въезда в город.