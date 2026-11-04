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Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном після виборів у США

09:46 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном після виборів у США (колаж РБК-Україна)

Ціни на нафту зросли 4 листопада на тлі очікування інвесторів щодо подальших кроків США у війні з Іраном після того, як на проміжних виборах до Конгресу демократи здобули контроль над обома палатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або 0,8%, - до 104,42 долараза барель.

Ф'ючерси на американську нафту сорту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 50 центів, або 0,5%, - до 96,59 долара за барель.

Суперечливі сигнали від президента США Дональда Трампа - продовження військових ударів на тлі заяв, які зменшують ризик подальшої ескалації, - ускладнили для трейдерів формування чіткого бачення подальшого руху ринку.

"На мою думку, фіксація прибутку та скорочення спекулятивних довгих позицій є цілком виправданими, особливо після стрімкого зростання ринку в жовтні", - зазначила керівниця відділу ринкової аналітики в компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона додала, що фундаментальні ризики перебоїв у постачанні нафти в районі Ормузької протоки нікуди не зникли.

"Неочікуване скорочення запасів сирої нафти в США також забезпечує певну фундаментальну підтримку (для цін - ред.)", - сказала Сачдева.

Вибори у США

Нагадаємо, демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США. У Палаті представників вони вже набрали потрібну кількість місць, а в Сенаті мають перевагу над республіканцями.

Президент США Дональд Трамп вже визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.

Однак пізніше Трамп пригрозив накладати вето на законопроєкти демократів.

Також Трамп неочікувано визнав, що саме війна в Ірані підняла ціни на бензин у США, а не удари України по російських НПЗ, про що він заявляв раніше.

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