Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном після виборів у США

Ціни на нафту зросли 4 листопада на тлі очікування інвесторів щодо подальших кроків США у війні з Іраном після того, як на проміжних виборах до Конгресу демократи здобули контроль над обома палатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або 0,8%, - до 104,42 долараза барель.

Ф'ючерси на американську нафту сорту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 50 центів, або 0,5%, - до 96,59 долара за барель.

Суперечливі сигнали від президента США Дональда Трампа - продовження військових ударів на тлі заяв, які зменшують ризик подальшої ескалації, - ускладнили для трейдерів формування чіткого бачення подальшого руху ринку.

"На мою думку, фіксація прибутку та скорочення спекулятивних довгих позицій є цілком виправданими, особливо після стрімкого зростання ринку в жовтні", - зазначила керівниця відділу ринкової аналітики в компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона додала, що фундаментальні ризики перебоїв у постачанні нафти в районі Ормузької протоки нікуди не зникли.

"Неочікуване скорочення запасів сирої нафти в США також забезпечує певну фундаментальну підтримку (для цін - ред.)", - сказала Сачдева.