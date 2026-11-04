Нефть дорожает на фоне неопределенности в войне с Ираном после выборов в США

Цены на нефть выросли 4 ноября на фоне ожидания инвесторов по поводу дальнейших шагов США в войне с Ираном после того, как на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над обеими палатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или 0,8%, - до 104,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 50 центов, или 0,5% - до 96,59 доллара за баррель.

Противоречивые сигналы от президента США Дональда Трампа - продолжение военных ударов на фоне заявлений, уменьшающих риск дальнейшей эскалации, - усложнили для трейдеров формирование четкого видения дальнейшего движения рынка.

"По моему мнению, фиксация прибыли и сокращение спекулятивных длинных позиций вполне оправдана, особенно после стремительного роста рынка в октябре", - отметила руководитель отдела рыночной аналитики в компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Она добавила, что фундаментальные риски перебоев в поставках нефти в районе Ормузского пролива никуда не исчезли.

"Неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США также обеспечивает определенную фундаментальную поддержку (для цен - ред.)", - сказала Сачдева.