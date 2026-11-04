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Нефть дорожает на фоне неопределенности в войне с Ираном после выборов в США

09:46 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Нефть дорожает на фоне неопределенности в войне с Ираном после выборов в США Иллюстративное фото: нефть дорожает на фоне неопределенности в войне с Ираном после выборов в США (коллаж РБК-Украина)
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Цены на нефть выросли 4 ноября на фоне ожидания инвесторов по поводу дальнейших шагов США в войне с Ираном после того, как на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над обеими палатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или 0,8%, - до 104,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 50 центов, или 0,5% - до 96,59 доллара за баррель.

Противоречивые сигналы от президента США Дональда Трампа - продолжение военных ударов на фоне заявлений, уменьшающих риск дальнейшей эскалации, - усложнили для трейдеров формирование четкого видения дальнейшего движения рынка.

"По моему мнению, фиксация прибыли и сокращение спекулятивных длинных позиций вполне оправдана, особенно после стремительного роста рынка в октябре", - отметила руководитель отдела рыночной аналитики в компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Она добавила, что фундаментальные риски перебоев в поставках нефти в районе Ормузского пролива никуда не исчезли.

"Неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США также обеспечивает определенную фундаментальную поддержку (для цен - ред.)", - сказала Сачдева.

Выборы в США

Напомним, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. В Палате представителей они уже набрали нужное количество мест, а в Сенате предпочитают республиканцев.

Президент США Дональд Трамп уже признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.

Однако позже Трамп пригрозил налагать вето на законопроекты демократов.

Также Трамп неожиданно признал, что именно война в Иране подняла цены на бензин в США, а не удары Украины по российским НПЗ, о чем он заявлял ранее.

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