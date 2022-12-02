Нафта дорожчає: що призвело до зростання світових цін

Ціни на нафту трохи зросли у п'ятницю, 2 грудня, на тлі надій на подальше послаблення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19 у Китаї, що може допомогти відновити попит у другій за величиною економіці світу. Проте зміцнення долара США обмежило зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,23% до 87,08 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,07% - до 81,28 доларів за барель.

Обидва показники перебувають на шляху до свого першого тижневого зростання після трьох тижнів поспіль зниження.

Джерела повідомили Reuters, що Китай збирається оголосити про послаблення своїх карантинних протоколів COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування, що стане серйозним зрушенням у політиці після масових протестів та громадського гніву щодо найжорсткіших обмежень у світі.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила в п'ятницю, що подальше коригування стратегії Китаю щодо COVID матиме вирішальне значення для підтримки та збалансування відновлення економіки.

"Попит на нафту постраждав через суворі заходи щодо стримування поширення вірусу, при цьому передбачуваний попит на нафту в даний час становить 13 мільйонів барелів на добу, що на 1 мільйон барелів на добу нижче за середній рівень", - зазначають аналітики ANZ Research.

Проте ринок нафти був пригнічений доларом США, який, як правило, торгується назад пропорційно курсу нафти, оскільки долар відійшов від 16-тижневих мінімумів по відношенню до кошика основних валют після того, як дані показали, що споживчі витрати в США значно зросли. у жовтні.

Тим часом, уряди Європейського Союзу попередньо домовилися про верхній рівень ціни на російську морську нафту у розмірі 60 доларів за барель з механізмом коригування, щоб зберегти верхню межу на рівні 5% нижче за ринкову ціну.

Усі уряди ЄС мають схвалити угоду письмово до п'ятниці. За словами дипломата ЄС, Польща, яка наполягала на тому, щоб обмеження було якомога нижчим, не підтвердила, що підтримає угоду.