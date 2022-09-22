Нафта дорожчає після рішення ФРС США щодо ставок

Нафта відновилася у четвер, 22 вересня, після падіння на 1% на попередній сесії. Побоювання з приводу нестачі запасів напередодні зими затьмарили побоювання щодо глобальної рецесії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,37% до 90,16 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,35% - до 83,23 доларів.
Обидва контракти впали майже до двотижневого мінімуму в середу після того, як Федеральна резервна система США втретє підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, і сигналізувала про те, що вартість запозичень продовжуватиме зростати цього року.
За словами аналітиків Haitong Futures, ринок заклав у ціну очікування підвищення ставки, і заява ФРС не викликала особливого подиву.
Стрімке зростання долара також стримує зростання цін на нафту, оскільки він робить її дорожчим для багатьох покупців. Індекс долара досяг 20-річного максимуму по відношенню до кошика інших валют у середу.
Ціни на нафту залишаються під тиском з боку продавців через накопичення запасів та погіршення економічних перспектив, зазначають аналітики Citi.
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Російський президент Володимир Путін 21 вересня наказав про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план з анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю.
Нагадаємо, європейські уряди витратять 500 млрд євро на боротьбу енергетичною кризою цього року. Європейські ціни на газ та електроенергію підскочили після того, як Росія скоротила експорт палива у відповідь на західні санкції через вторгнення в Україну.
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