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Нефть дорожает после решения ФРС США по ставкам

Фото: цены на нефть выросли 22 сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть восстановилась в четверг, 22 сентября, после падения на 1% на предыдущей сессии. Опасения по поводу нехватки запасов в преддверии зимы затмили опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,37%, до 90,16 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,35% до 83,23 долларов.

Оба контракта упали почти до двухнедельного минимума в среду после того, как Федеральная резервная система США в третий раз повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию, и сигнализировала о том, что стоимость заимствований продолжит расти в этом году.

По словам аналитиков Haitong Futures, рынок заложил в цену ожидание повышения ставки, и заявление ФРС не вызвало особого удивления.

Стремительный рост доллара также сдерживает рост цен на нефть, поскольку он делает ее дороже для многих покупателей. Индекс доллара достиг 20-летнего максимума по отношению к корзине других валют в среду.

Цены на нефть остаются под давлением со стороны продавцов из-за накопления запасов и ухудшения экономических перспектив, отмечают аналитики Citi.

Германия в среду национализировала импортера газа Uniper, а Великобритания заявила, что вдвое сократит счета за электроэнергию для предприятий в ответ на углубляющийся кризис поставок, который показал. зависимость Европы от российского топлива.

Российский президент Владимир Путин 21 сентября отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.

Напомним, европейские правительства потратят 500 млрд евро на борьбу энергетическим кризисом в этом году. Европейские цены на газ и электроэнергию подскочили после того, как Россия сократила экспорт топлива в ответ на западные санкции в связи с вторжением в Украину.

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Нафта