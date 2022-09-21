Європейські уряди витратять півтрильйона євро на боротьбу з енергетичною кризою

Цього року уряди країн Європи виділили майже 500 млрд євро на захист громадян та компаній від різкого зростання цін на газ та електроенергію. Уряди вжили заходів щодо стримування роздрібних цін на електроенергію, зниження податків на енергію та надання субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними аналітичного центру Bruegel з Брюсселя, 27 країн ЄС у сукупності виділили 314 млрд євро на заходи для полегшення кризи, тоді як Великобританія виділила 178 млрд євро.

Якщо включити кошти, які уряди виділили на націоналізацію, порятунок чи надання кредитів енергетичним компаніям, то уряди країн ЄС витратили близько 450 млрд євро, йдеться в доповіді аналітичного центру.

Німеччина націоналізувала імпортера газу Uniper у середу, а Великобританія обмежила оптову вартість електроенергії та газу для підприємств

Німеччина, найбільша економіка ЄС, на сьогоднішній день є найбільшим спонсором у блоці, виділяючи 100 млрд євро в порівнянні з 59 м млрд євро в Італії або 200 млн євро в Естонії, наприклад.

Хорватія, Греція, Італія та Латвія виділили понад 3% свого ВВП на вирішення проблеми енергетичної кризи.

Минулого тижня ЄС запропонував загальноблокові заходи щодо реагування на надхмарні ціни на енергоносії у спробі створити скоординовану реакцію замість розрізнених національних відповідей.

Європейські ціни на газ та електроенергію підскочили після того, як Росія скоротила експорт палива у відповідь на західні санкції через вторгнення в Україну.