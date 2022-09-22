Нафта дорожчає після рішення ФРС США щодо ставок

Нафта відновилася у четвер, 22 вересня, після падіння на 1% на попередній сесії. Побоювання з приводу нестачі запасів напередодні зими затьмарили побоювання щодо глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,37% до 90,16 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,35% - до 83,23 доларів.

Обидва контракти впали майже до двотижневого мінімуму в середу після того, як Федеральна резервна система США втретє підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, і сигналізувала про те, що вартість запозичень продовжуватиме зростати цього року.

За словами аналітиків Haitong Futures, ринок заклав у ціну очікування підвищення ставки, і заява ФРС не викликала особливого подиву.

Стрімке зростання долара також стримує зростання цін на нафту, оскільки він робить її дорожчим для багатьох покупців. Індекс долара досяг 20-річного максимуму по відношенню до кошика інших валют у середу.

Ціни на нафту залишаються під тиском з боку продавців через накопичення запасів та погіршення економічних перспектив, зазначають аналітики Citi.

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