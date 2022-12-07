Нафта дорожчає після рекордного падіння: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% до 79,50 доларів за барель після того, як вони впали нижче за 80 доларів вдруге в 2022 році під час попередньої торгової сесії. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,2% - до 74,40 доларів за барель.

Падіння цін на нафту Brent у вівторок стало найбільшим денним зниженням цін із кінця вересня. Ціни на нафту падали протягом трьох сесій поспіль, втративши більшу частину річного приросту.

Очікування зростання попиту в Китаї, як і раніше, були позитивним фактором, оскільки в країні два дні поспіль реєструвалося менше нових випадків зараження COVID-19.

"Китай швидко послабив обмеження, введені у зв'язку з COVID-19, що може підвищити попит", - йдеться у замітці ринкового аналітика Леона Лі з CMC Markets.

Китайський юань також зміцнився по відношенню до долара США, оскільки інвестори проігнорували набагато слабші, ніж очікувалося, дані щодо експорту та імпорту та очікували оголошення уряду про додаткові заходи щодо пом'якшення наслідків COVID-19, які могли б оживити постраждалу економіку.

Потенційне скорочення запасів сирої нафти в США приблизно на 6,4 млн барелів, згідно з даними API, також надало деяку підтримку настроям у сфері пропозиції.

Однак невизначеність щодо того, як обмеження цін на російську нафту вплине на пропозицію, сприяла волатильності. Росія розглядає три варіанти, у тому числі заборону на продаж нафти в деякі країни та встановлення максимальних знижок, за якими вона продаватиме свою нафту, щоб протистояти ціновій стелі, запровадженій західними державами, повідомила щоденна газета "Ведомости".

"Сьогодні на ринках, як і раніше, багато невизначеності", - сказав Клаудіо Галімберті, старший віце-президент Rystad Energy, додавши, що падіння видобутку нафти в Росії може бути не таким, як очікувалося раніше.

Певна слабкість пов'язана зі зміцненням долара США. Індекси Уолл-стріт впали у вівторок через невизначеність щодо спрямування підвищення ставок Федеральною резервною системою і подальших розмов про рецесію, що насувається.