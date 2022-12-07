Нефть дорожает после рекордного падения: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 79,50 долларов за баррель после того, как они упали ниже 80 долларов во второй раз в 2022 году во время предыдущей торговой сессии. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,2% до 74,40 долларов за баррель.

Падение цен на нефть Brent во вторник стало самым большим дневным снижением цен с конца сентября. Цены на нефть падали в течение трех сессий подряд, потеряв большую часть годового прироста.

Ожидания роста спроса в Китае по-прежнему были положительным фактором, поскольку в стране два дня подряд регистрировалось меньше новых случаев заражения COVID-19 .

"Китайбыстро ослабил ограничения, введенные в связи с COVID-19, что может повысить спрос", - говорится в заметке рыночного аналитика Леона Ли из CMC Markets.

Китайский юань также укрепился по отношению к доллару США, поскольку инвесторы проигнорировали гораздо более слабые, чем ожидалось, данные по экспорту и импорту и ожидали объявления правительства о дополнительных мерах по смягчению последствий COVID-19, которые могли бы оживить пострадавшую экономику.

Потенциальное сокращение запасов сырой нефти в США примерно на 6,4 млн баррелей, согласно данным API, также оказало некоторую поддержку настроениям в сфере предложения.

Однако неопределенность в отношении того, как ограничение цен на российскую нефть повлияет на предложение, способствовала волатильности. Россия рассматривает три варианта, в том числе запрет на продажу нефти в некоторые страны и установление максимальных скидок, по которым она будет продавать свою нефть, чтобы противостоять ценовому потолку, введенному западными державами, сообщила ежедневная газета "Ведомости".

"Сегодня на рынках по-прежнему много неопределенности", - сказал Клаудио Галимберти, старший вице-президент Rystad Energy, добавив, что падение добычи нефти в России может быть не таким, как ожидалось ранее.

Некоторая слабость была связана с укреплением доллара США. Индексы Уолл-стрит упали во вторник из-за неопределенности относительно направления повышения ставок Федеральной резервной системой и дальнейших разговоров о надвигающейся рецессии.