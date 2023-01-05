Нафта дорожчає після рекордного обвалу: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 1,0% до 78,59 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,1% до 73,61 доларів за барель.

Значне зниження у попередні два дні було викликане побоюваннями щодо можливої глобальної рецесії, особливо з урахуванням того, що короткострокові економічні показники двох найбільших споживачів нафти у світі, США та Китаю виявилися хиткими.

"Після сильного розпродажу з початку тижня, здається, що ціни на нафту сьогодні вранці намагаються скористатися деякою слабкістю долара США для деякого перепочинку", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

За даними Refinitiv Eikon, сукупне падіння цін на Brent та WTI більш ніж на 9% у вівторок і середу стало найбільшим дводенним падінням на початку року з 1991 року.

Економічні дані зі Сполучених Штатів чинили тиск на ціни, оскільки виробництво США в грудні продовжило скорочуватися.

Водночас опитування Міністерства праці США показало, що кількість вакансій скоротилася менше, ніж очікувалося, що викликало побоювання, що Федеральна резервна система використовуватиме обмежений ринок праці як причину тривалішого утримання відсоткових ставок на високому рівні.

Побоювання з приводу економічних потрясінь, викликаних поширенням COVID-19 через Китай, найбільшого у світі імпортера нафти, посилили песимізм щодо нафтових цін.

Уряд Китаю збільшив експортні квоти на нафтопродукти першої партії на 2023 рік, що свідчить про очікування слабкого внутрішнього попиту.

Тим часом слабкість долара допомогла підтримати ціни на нафту, оскільки вона зазвичай підвищує попит, оскільки товари, номіновані в доларах, стають дешевшими для власників інших валют.