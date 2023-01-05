Нефть дорожает после рекордного обвала: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,0% до 78,59 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,1% до 73,61 долларов за баррель.

Значительное снижение в предыдущие два дня было вызвано опасениями по поводу возможной глобальной рецессии, особенно с учетом того, что краткосрочные экономические показатели двух крупнейших потребителей нефти в мире, США и Китая, оказались шаткими.

"После сильной распродажи с начала недели, кажется, что цены на нефть сегодня утром пытаются воспользоваться некоторой слабостью доллара США для некоторой передышки", - сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG.

Согласно данным Refinitiv Eikon, совокупное падение цен на Brent и WTI более чем на 9% во вторник и среду стало самым большим двухдневным падением в начале года с 1991 года.

Экономические данные из Соединенных Штатов оказали давление на цены, так как производство в США в декабре продолжило сокращаться.

В то же время опрос Министерства труда США показал, что количество вакансий сократилось меньше, чем ожидалось, что вызвало опасения, что Федеральная резервная система будет использовать ограниченный рынок труда в качестве причины для более длительного удержания процентных ставок на высоком уровне.

Опасения по поводу экономических потрясений, вызванных распространением COVID-19 через Китай, крупнейшего в мире импортера нефти, усилили пессимизм в отношении цен на нефть.

Правительство Китая увеличило экспортные квоты на нефтепродукты первой партии на 2023 год, что свидетельствует об ожиданиях слабого внутреннего спроса.

Между тем, слабость доллара помогла поддержать цены на нефть, поскольку она обычно повышает спрос, поскольку товары, номинированные в долларах, становятся дешевле для держателей других валют.