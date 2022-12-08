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Нафта дорожчає після падіння до мінімуму 2022 року

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 08:30
Нафта дорожчає після падіння до мінімуму 2022 року Фото: ціни на нафту зростають 8 грудня після падіння до мінімуму 2022 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в четвер, 8 грудня, після падіння до найнижчого рівня цього року на попередній сесії, хоча побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, яке послаблює попит на паливо, продовжували стримувати зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,9%, до 77,87 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1,0%, до 72,75 доларів за барель.

Brent закрилася в середу нижче за попередній мінімум закриття року, досягнутого в перший день 2022 року, тоді як WTI впала до нового річного мінімуму.

"Здебільшого це може бути спробою стабілізувати ціни після недавнього різкого розпродажу, але загальна обережна обстановка все ще може зберігатися", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

Він додав, що побоювання щодо попиту залишаться ключовим фактором для цін на нафту, тоді як позитивні каталізатори, у тому числі дисбаланс попиту та пропозиції та надії Китаю на відновлення роботи, виявилися недовговічними.

Підняти ціни на нафту допомогли дані, що показали, що економіка Японії скоротилася менше, ніж передбачалося, у третьому кварталі.

Послаблення обмежень через COVID-19 у Китаї, одному з найбільших споживачів сирої нафти у світі, також допомогло стабілізувати ціни на нафту.

Західні офіційні особи ведуть переговори з турецькими колегами про черги нафтових танкерів біля берегів Туреччини, повідомив представник британського міністерства фінансів після того, як 5 грудня G7 і Європейський союз ввели нові обмеження, спрямовані на експорт російської нафти.

Щонайменше 20 нафтових танкерів продовжують стикатися із затримками при переході з російських портів Чорного моря до Середземного моря, оскільки оператори прагнуть дотримуватись турецьких правил.

Нагадаємо, минулого тижня Brent та WTI зафіксували свій перший тижневий приріст на рівні близько 2,5% та 5% відповідно після трьох тижнів падіння.

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